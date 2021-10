La nouvelle statue de cire de la reine d’Angleterre promenée dans un carrosse (photos)

La reine d’Angleterre, Elizabeth II, s’apprête à célébrer en 2022 ses septante ans de règne comme souveraine du Royaume-Uni et du Commonwealth. À l’occasion de ce jubilé de platine, inédit dans l’histoire du pays, de grands événements vont être organisés et un nouveau portrait de la monarque sera dévoilé. À l’heure où les préparatifs battent leur plein, c’est le célèbre musée de cire « Madame Tussauds » qui a ouvert le bal des hommages. Pour marquer cet événement historique, une toute nouvelle figure de cire a été dévoilée. Elle représente la reine, 95 ans, assise près d’un corgi. Pour l’occasion, ce sont des tons rose pastel qui ont été choisis par les équipes du musée.

Sa 23ème statue

Pour marquer le coup et adresser un joli clin d’œil à la monarque, la statue de cire a fait son entrée dans le musée de Blackpool de façon spectaculaire. La reine en cire a été assise dans un carrosse tiré par des chevaux et a paradé dans toute la ville. Un moment surréaliste que des dizaines de promeneurs ont immortalisé. Il s’agit de la 23ème figure de cire représentant la reine créée par « Madame Tussauds ». La toute première avait été dévoilée en 1928 pour ses deux ans, lorsqu’elle n’était que princesse. Si la reine n’a, cette fois, pas posé pour les sculpteurs du musée, elle a fait parvenir ses mesures et marqué son approbation pour différents détails de sa royale reproduction.