Exaspérée, la reine Elizabeth II prépare une riposte juridique contre Meghan et Harry: «Trop, c’est trop»

La souveraine a en effet demandé à ses conseillers du Palais de faire appel à la justice. Elle souhaite qu’ils planifient une riposte juridique aux attaques répétées de Meghan et Harry envers la famille royale, rapporte The Sun. « Il y a une limite à ce qui peut être accepté et la reine ainsi que la famille royale ne peuvent pas être poussées plus loin que celle-ci », a expliqué une source proche du Palais à nos confrères. Elizabeth II aurait dit à son entourage qu’elle était « exaspérée » par les critiques récurrents des parents d’Archie et Lilibet, et que « Trop, c’est trop ».