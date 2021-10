La meilleure maestro de «N’oubliez pas les paroles» dévoile ce qu’elle a fait de ses gains

S’il y a bien une candidate qui a marqué l’histoire de l’émission « N’oubliez pas les paroles » c’est certainement Margaux. En 2020, elle est devenue la plus grande maestro du jeu, avec 59 victoires à son actif avant élimination. Un record qui lui a permis d’empocher la coquette somme de 534.000 euros.

Une maison à Saint-Malo

À l’occasion du « Tournoi des Masters » elle va bientôt faire son grand retour dans l’émission. Ce qui la rend très joyeuse comme elle l’a confié à Télé Star : « J’étais très heureuse de retrouver le plateau et les différents maestros. Je veux aller le plus loin possible, bien sûr sinon, je n’attends rien de particulier de cette émission. » L’occasion pour elle de revenir sur la somme qu’elle a empochée à l’époque. Si beaucoup se sont demandé ce qu’elle avait pu faire de son demi-million, elle a levé toute ambiguïté : « J’ai acheté une maison il y a un an, dans une commune tout près de Saint-Malo. C’est une petite maison avec un jardin dans un lotissement. »