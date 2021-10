Le père de Meghan Markle réclame de voir ses petits-enfants

Thomas Markle a prié lundi sa fille Meghan et son gendre le prince Harry de lui laisser voir ses petits-enfants, plaidant pour la réconciliation tout en les accusant de ne s’intéresser qu’à l’argent, dans une interview à la chaîne de télévision ITV.

« Nous devrions tous les deux grandir un peu, nous parler, nous réconcilier, pour le bien des enfants et pour nous-mêmes », a déclaré Thomas Markle, 77 ans, à l’émission Good Morning Britain depuis le Mexique. A propos de ses petits-enfants Archie, 2 ans, et Lilibet, 4 mois, Thomas Markle a déclaré qu’« ils ont deux familles aimantes, et leur arrière-grand-mère est la reine d’Angleterre ». « Ils vont grandir et ils voudront en savoir plus sur eux », a ajouté cet ancien éclairagiste pour la télévision américaine, qui vit à Rosarito, au Mexique.