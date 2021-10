Une femme devient multimillionnaire en gagnant deux fois à la loterie le même jour

Susan Fitton ne risque pas d’oublier ce 14 septembre 2021. Cette femme de 64 ans originaire de Boca Raton, sur la côte floridienne au nord de Miami, a joué ce jour-là deux fois ses cinq numéros fétiches au tirage « Mega Millions » : le 4, 13, 19, 63 et le 64. Et là, bingo ! Ce sont bien ces chiffres-là qui sortent.

Susan se retrouve donc avec non pas un mais deux tickets gagnants. Et puisque ceux-ci sont cumulatifs, elle remporte deux fois la somme offerte au gagnant, soit deux millions de dollars. Elle a donc au total quatre millions dans sa poche. Elle est venue chercher son gain six jours après le tirage et est désormais multimillionnaire. Le gérant du magasin où elle a acheté ses deux billets a pour sa part reçu une commission spéciale, autrement dit 10.000 dollars (8.600 euros).