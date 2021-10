La vidéo d’adieu de Jill Vandermeulen comme speakerine de RTL-TVI

Ce jeudi midi, Jill Vandermeulen a remis ses adieux à son public comme speakerine de RTL-TVI. Désormais, c’est une autre femme qui va prendre sa place, Fiona De Paoli. Pour l’occasion, les deux ont tourné une petite vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour marquer l’événement.

Une séquence émotion

Jill Vandermeulen s’est tout d’abord montrée très émue. « Je vous remercie de m’avoir suivie pendant de nombreuses années, et je remercie toutes les équipes et toutes les équipes techniques », déclare-t-elle, la voix tremblotante. Puis RTL-TVI montre sa remplaçante, Fiona, qui raconte comment s’est passée sa rencontre avec sa prédécesseure, ce qui s’est quant même révélé un peu stressant vu qu’elle a suivi son parcours à la télé et sur les réseaux. « J’ai rencontré une personne qui avait une très chouette personnalité », confie pour sa part Jill Vandermeulen, « donc ça a été finalement très facile de la prendre un peu sous mon aile et de lui expliquer le quotidien ici quand on enregistre les programmes ».