Ed Sheeran a été testé positif au Covid après son passage dans «The Voice All Stars»

Mauvaise surprise après la finale de « The Voice All Stars ». Ed Sheeran qui était invité pour partager un duo avec Terence James, a annoncé sur Instagram avoir été testé positif au Covid. Le chanteur est pourtant vacciné.

Dans son message posté sur Instagram, Ed Sheeran assure qu’il allait suivre les recommandations gouvernementales et suivre une période d’isolement. Malheureusement, le chanteur était sûrement déjà positif avant l’enregistrement de l’émission de « The Voice All Stars » diffusée sur TF1 samedi soir mais enregistré le vendredi 22 octobre. Une fin de saison pleine de rebondissments.