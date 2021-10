L'incroyable vidéo d'une centaine de cerfs courant à travers champs filmée par un agriculteur (vidéo)

La scène est rare et surprenante. Un agriculteur à Hébécourt a surpris vendredi 22 octobre, une harde de plus d’une centaine de cerfs, traverser ses champs. Quand l’homme a vu arriver les animaux, il s’est tout de suite arrêté pour avoir l’occasion de filmer cet étrange phénomène.

Dans la vidéo visionnée plus de 255.000 fois sur les réseaux sociaux, les animaux passent devant le céréalier Charles Blanchard, pendant plus d’une minute. Les uns après les autres, les animaux courent et trottinent devant l’agriculteur, visiblement pas très surpris. Le journal Paris-Normandie rapporte la surprise de l’homme après avoir vu cette scène : « Ce n’est pas la première fois que je vois un troupeau passer chez moi, mais ça n’avait jamais dépassé une trentaine de bêtes. Là, je me suis dit qu’il fallait que je filme et que partage ça. Je peux vous dire que c’était encore plus spectaculaire en vrai ». Charles Blanchard assure qu’il y avait bien une centaine de cerfs à être passé sur ses terrains à ce moment-là.