Donald Trump Jr. utilise l’affaire d’Alec Baldwin pour vendre des t-shirts

Sur les t-shirts, il est écrit : « Les armes à feu ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue des gens ». L’homme fait ainsi référence au drame qui s’est déroulé jeudi 21 octobre lors du tournage de « Rust » au Nouveau-Mexique. Lors de la répétition d’une scène, Alec Baldwin devait sortir une arme de son étui, une balle a été tirée tuant la directrice de la photographie du film, Halyna Hutchins. L’arme avait pourtant été déclarée comme « froide » donc non chargée.

Donald Trump Jr. vend ses t-shirts au prix de 27,99 dollars. L’homme a passé ces derniers jours à moquer l’acteur avec qui il a un différent depuis de nombreuses années, justement à cause de leur opposition sur le droit au port d’armes aux États-Unis. Alec Baldwin étant un militant anti-armes. Sur le compte Instagram de Donald Trump Jr., il est d’ailleurs possible de lire « Quand des anti-armes à feu tuent plus de personne avec une arme que votre vaste collection d’armes à feu n’en a jamais ».

De nombreux médias et personnalités sur Twitter se sont levés contre cette utilisation scandaleuse du drame. Donald Trump Jr. s’est vu affublé d’un nouveau surnom : « Rejeton de la haine ».