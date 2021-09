Un possible retour de Donald Trump sans Melania?

Donald Trump ne se fatigue pas et enchaîne les allusions à une possible candidature pour la présidentielle américaine de 2024. Les partisans sont impatients et attendent déjà le retour de leur grande figure mais si Donald Trump se présente de nouveau, il ne sera probablement pas accompagné de Melania Trump.

En effet, CNN vient de partager les propos de ses sources proches de l’ancienne première dame. Kate Benett a déclaré dimanche : « Un peu comme en 2016, Melania Trump n’a pas vraiment l’intention de se joindre à la campagne » avant d’ajouter « J’ai parlé à des personnes qui ont dit qu’elle n’est même pas vraiment intéressée par le fait d’être à nouveau à la Maison Blanche, de passer par le statut de première dame à nouveau ».