Le joueur de foot Josh Cavallo révèle son homosexualité et reçoit une vague de soutien dans le monde du foot (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, Josh Cavallo annonce : « Je suis joueur de football et je suis gay ». À 21 ans, le jeune joueur brise alors un tabou dans le monde du football. Le jeune homme ajoute : « Tout ce que je veux, c’est jouer au football et être traité équitablement » avant d’ajouter : « Essayer de jouer au mieux de vos capacités et vivre une double vie c’est épuisant, c’est une expérience que je ne souhaite à personne ».

La démarche de Josh Cavallo est d’autant plus importante que le milieu du foot peu se plutôt fermé à la communauté LGBTQ+. Il n’est pas rare d’entendre des insultes homophobes lors de matchs, venant du public, parfois même aussi des joueurs.

Justin Fashanu dans les années 1990

Il y a tout de même eu un autre joueur à passer le cap d’annoncer son homosexualité. Dans les années 1990, Justin Fashanu était le premier joueur anglais à avoir évoqué son orientation sexuelle. Le jeune homme s’est suicidé en 1998, près avoir arrêté de jouer et être parti aux États-Unis. Sa famille a décidé par la suite de créer une organisation caritative. L’an dernier, ils ont dévoilé la lettre d’un joueur anonyme de Premier League qui dénonçait justement le manque d’évolution sur le sujet dans le monde du foot.

Dans cette lettre, le joueur évoquait la situation de « cauchemar absolu » qu’il vivait et ajoutait : « Je me sentais piégé, la peur de dire la vérité sur qui je suis ne faisant que rendre les choses encore pires ».

Soutiens de grands joueurs

Lors de sa prise de parole, Josh Cavallo a indiqué que Justin Fashanu était présent dans ses pensées lorsqu’il envisageait l’idée de révéler son homosexualité. Josh Cavallo raconte : « Je me souviens avoir lu au sujet de Justin Fashanu comme étant le premier footballeur professionnel à révéler son homosexualité dans les années 1990 et son suicide huit ans plus tard et cela m’a fait réfléchir ».

Après son annonce, le joueur a reçu une vague de soutien, notamment de son club de foot, Adelaide United. D’autres joueurs à l’international ont aussi soutenu Josh Cavallo, dont Antoine Griezmann de l’équipe de France et à l’Atletico Madrid. Gary Lineker, ancien joueur anglais aujourd’hui commentateur a aussi salué l’annonce. Enfin les clubs comme l’Arsenal, la Juventus et Barcelone ont aussi félicité Josh Cavallo pour son courage.