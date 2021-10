Des SMS de Richard Berry envoyés à Coline dévoilés: «J’ai subi l’inconsciente liberté sexuelle de Jeane»

Voilà neuf mois que Coline Berry accuse son père de « faits incestueux alors qu’elle était encore mineure ». Depuis, l’enquête se poursuit et Richard Berry continu de nier les accusations. Selon les informations du Parisien, les enquêteurs ont eu accès à des SMS que l’acteur Richard Berry a envoyés à sa fille, Coline Berry. Dans ces messages, le comédien demande pardon à sa fille et estime avoir « subi l’inconsciente liberté sexuelle de Jeane Manson ». Jeane Manson a été la compagne de Richard Berry, elle est aussi accusée d’avoir participé aux agressions.

Le Parisien rapporte que dans ces SMS, Richard Berry parle de Jeane Manson et parle d’une « liberté excessive avec les corps » de la part de son ancienne compagne mais précise « sans aucune ambiguïté sexuelle ». Le comédien ajoute être « désespéré des conséquences de cette liberté » sur Coline Berry.

Jeane Manson réagi

De son côté Jeane Manson avait déjà réagi aux accusations de Coline Berry en l’attaquant dans un post sur Facebook en août dernier. Elle écrivait sous une photo des deux femmes : « Que pensez-vous de cette photo ? Que pensez-vous de cette publication postée sur l’Instagram de Coline Berry-Rojtman quelques mois avant les accusations de cette dernière ? Mais que pensez-vous surtout de son commentaire : « Merci Jeane Manson pour ces retrouvailles » ».

Coline Berry avait réagi en déclarant : « On sait bien qu’en matière d’inceste, la cellule familiale ne se déchire pas à la commission des actes, mais au moment de leur dénonciation par la victime. (…) Je n’ai plus peur de dénoncer les actes interdits commis sur ma personne ».

Pour le moment, Richard Berry est toujours présumé innocent jusqu’aux conclusions de l’enquête. Il n’a d’ailleurs toujours pas été entendu par les enquêteurs. Sur les réseaux sociaux et la presse par contre, de nombreux membres de la famille ont partagé leurs commentaires et ont soutenu massivement Coline Berry, dont sa mère, Catherine Hiegel, mais aussi Josiane Balasko et Marilou Berry.