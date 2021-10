20 ans de la Star Academy: Houcine a «harcelé la prod» pour inviter Georges-Alain, sans succès

Trois samedis durant, TF1 va faire revivre la « Star Academy », pour le plus grand bonheur des fans. 20 ans après le lancement de la première édition, qui a sacré Jenifer, la production a donc réuni plus de 30 anciens candidats, toutes saisons confondues, et une dizaine de professeurs pour célébrer l’anniversaire du télécrochet animé par Nikos Aliagas.