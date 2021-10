En posant devant le cercueil de son papa, une influenceuse choque ses abonnés

En ce 31 octobre, on pourrait croire qu’il s’agit d’une mise en scène pour Halloween. Mais il n’en est rien. Jayne Rivera est une influenceuse de 20 ans vivant à Miami. Particulièrement active sur TikTok, la jeune femme y est suivie par plus de 300.000 personnes. Dernièrement, elle s’est fait remarquer pour avoir posté sur Instagram des photos d’elle posant devant le cercueil de son papa, à son enterrement. Une attitude et des cliqués qui ont choqué ses followers, jugeant son attitude totalement déplacée, rapporte RTL.

Suite à la polémique, l’influenceuse aurait expliqué qu’elle « comprenait les réactions négatives » mais que selon elle, il n’y avait « rien de mal » dans le fait de publier des photos de son papa décédé sur les réseaux sociaux. Elle affirme même que son choix de mettre en scène les clichés « aurait été approuvé par son père s’il était encore en vie ».