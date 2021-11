Les titres du nouvel album d’Adele dévoilés

Cet album sera composé de douze chansons comme le morceau « Strangers by nature », « Love is a game » ou encore « To be loved ». Il y a 15 jours, la chanteuse sortait le titre « Easy on me » qui seulement une semaine après sa sortie occupait la première place du classement britannique des singles avec pas moins de 217.300 ventes, confie BFMTV.

Avec ce résultat, Adele détrône Ed Sheeran, qui détenait jusque-là le record de vente avec son titre « Shape of you ». Le single a par ailleurs battu le record du morceau le plus écouté en ligne (24 millions d’écoutes) dans le pays la semaine de sa sortie, qui était détenu par Ariana Grande depuis 2019 avec sa chanson « 7 rings » (16,9 millions d’écoutes). C’est aussi devenu le morceau le plus vendu en version numérique de tout 2021 avec 23.500 ventes.

Le titre de cet album est une référence à l’âge qu’avait Adele au moment du début de la création de l’opus, il y a 3 ans.