Thomas Markle Jr s’en prend à sa sœur lors d’une émission de télévision: «Arrête de geindre»

Les relations entre la duchesse de Sussex et le reste de la famille Markle ne sont pas simples. Ces derniers lui reprochent de s’être éloignée de sa famille en se mariant avec le prince Harry, et après le père, Thomas Markle, et la sœur Samantha, c’est au tour du frère, Thomas Markle Jr, d’apporter son grain de sel.

L’homme de 55 ans participe en ce moment à l’émission « Big Brother » en Australie et il a profité de la visibilité offerte par le programme pour balancer tout ce qu’il pensait de sa sœur Meghan. « Je ne peux pas vraiment avaler certains des trucs qui ont été dits chez Oprah », a d’abord lancé Thomas Markle Jr, en référence à la fameuse interview de Harry et Meghan où cette dernière confiant avoir eu des pensées suicidaires. « Je n’y crois pas à 100 % […] Elle savait dans quoi elle mettait les pieds », a poursuivi le frère de la duchesse, les autres participants à l’émission semblant choqués par ses propos.

« Si on est payé 4 millions de dollars par an, pour faire la révérence, serrer des mains, prendre des photos et s’occuper de quelques œuvres de charité, c’est quand même un peu le jackpot. Alors fais ton boulot, et arrête de geindre », a ajouté Thomas Markle Jr, qui prétend que sa sœur est devenue « une femme blasée, superficielle et vaniteuse » et que « l’argent et la célébrité lui sont vraiment montés à la tête ».