Le prince Albert de Monaco «furieux» en découvrant les confidences de Nicole Coste

En août dernier, Alexandre Coste, né de la relation entre le prince Albert de Monaco et Nicole Coste, a fêté ses 18 ans. L’occasion pour sa maman de revenir sur les liens qu’elle et Alexandre entretiennent avec la famille de Monaco.

Elle confiait notamment à Paris Match que ses relations avec la princesse Charlène n’étaient pas toujours faciles et racontait une anecdote qui lui restait en travers de la gorge : « Pendant la période des fiançailles (d’Albert et Charlène, ndlr), j’ai vécu des choses qui m’ont alertée et choquée. Charlène a, par exemple, changé mon fils de chambre, profitant de l’absence de son père pour l’installer dans l’aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements ».

Des confidences qui ont fait bondir le prince Albert. Le souverain monégasque n’avait pas réagi à l’époque, mais le 3 novembre, il est revenu sur le sujet dans une interview au magazine Point de Vue. S’il a affirmé que Nicole Coste l’avait prévenu qu’elle allait « sortir quelque chose », il ne savait absolument pas de quoi il s’agissait. Et il n’a pas apprécié la surprise... « Dans le cas particulier de cet article concernant madame Coste, je ne savais évidemment pas ce qu'elle allait faire paraître [...] Je pensais qu'il s'agirait juste d'une photo d'anniversaire. Cela était déplacé, j'ai été furieux de découvrir cela ».