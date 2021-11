À Palerme, quand les Belges construisaient le tramway

À Palerme, dans les cercles d’histoire locale, on se souvient bien de « La Belga », la société qui mena le tramway à la « spiaggia di Mondello ». Cette aventure belge figure sur les photos d’époque comme une avancée entre la capitale sicilienne et sa « lointaine » banlieue… à 12 km, le bout de la côte dans les années 20. Le savoir-faire belge trouve une fois encore à s’affirmer. On connaît le chemin de fer en Chine, le tramway du Caire, place à celui qui va charmer les habitants de l’île du Guépard.

