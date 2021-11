«Diam’s a réussi parce qu’elle est blanche»: polémique après les propos d’une rappeuse

Installée dans un studio avec les autres participants au reportage, dont les rappeuses Chilla, Davinhor, Vicky R et Bianca Costa, Le Juiice a évoqué la carrière de Diam’s. « La meilleure rappeuse de France, c’était une blanche, c’était Diam’s », lance-t-elle d’abord, allant ensuite plus loin dans son idée : « Et elle a marché, elle est devenue Diam’s parce qu’elle est blanche ».

Sur le plateau, deux voix tentent de la contredire, et la jeune Chilla lui rétorque que Diam’s « avait quand même une sacrée plume ». « Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit. Elle est très forte, et elle a réussi parce qu’elle est très forte », répond alors Le Juiice, avant de lâcher « mais aussi parce qu’elle a un argument qui ne trompe pas, c’est qu’elle est blanche ». « La popu française est blanche, et elle va plus se sentir représentée par un blanc que par un noir, et c’est normal. Il faut juste être honnête et pas hypocrite. Le problème de la France c’est qu’elle est très hypocrite », conclut finalement Le Juiice.

Sur Twitter, les dires de la rappeuse ont provoqué une polémique, les internautes n’acceptant pas qu’elle réduise le succès de Diam’s à sa couleur de peau. « Son avis est désastreux. Si on regarde chez les hommes, Mc Solaar, Booba, Damso, Ninho sont les plus gros vendeurs de leurs générations. Le public français n’a rien à faire de la couleur de l’artiste », écrit un utilisateur du réseau social, où le hashtag Diam’s est en tendance actuellement. « Elle dit n’importe quoi. Quand on demande aux gens qui est le king du rap français beaucoup vont répondre Booba. Je ne suis pas sûr que c’est parce qu’il est blanc qu’ils diront ça… », ajoute un autre, rappelant que d’autres artistes noir(e)s de peau, dans divers domaines, sont devenu(e)s de véritables stars en France. « Je ne suis pas d’accord. Diam’s avait compris les codes. Rien à voir avec sa couleur de peau », peut-on encore lire. Les propos de Le Juiice ont en tout cas divisé la Toile, où certains internautes lui donnent également raison, en tout ou en partie.

l

Comment ça se fait qu’il n’y a eu aucune noire, alors que c’est quelque chose qui est issu de la culture noire.

Malheureusement, pour devenir une méga star et devenir l’affiche qui représente le rap en France, ils ne pourront pas mettre une icône noire. C’est trop dur.

La population française est blanche, et elle va plus se sentir représentée par un blanc que par un noir, et c’est normal. Il faut juste être honnête et pas hypocrite. Le problème de la France c’est qu’elle est très hypocrite