20 ans de la Star Academy: Nolwenn Leroy fond en larmes en pleine chanson (vidéo)

Présente ce soir sur le prime avec cinq de ses anciens camarades, la grande gagnante de l’époque interprète « Song of you » de Laurent Voulzy, accompagnée à la guitare, quand elle est soudainement submergée par l’émotion, au point de ne plus pouvoir chanter. À la fin de sa prestation, Nolwenn se met à pleurer, alors que le public l’applaudit.

« Pardon, je n’aurais pas dû les regarder », lance-t-elle alors à Nikos, en désignant ses anciens compagnons d’aventure présents à ses côtés : Houcine Camara (finaliste), Emma Daumas (demi-finaliste), Anne-Laure Sibon, Fabien Antoine et Rudy Carvalho.

Auprès de PureCharts, Nolwenn a expliqué ce moment plein d’émotions : « Ce n’est pas mon genre de pleurer en télé, je n’aime pas me donner en spectacle comme ça. Mais à un moment donné, j’ai eu une montée d’émotions. À la fois, je m’en voulais, je me disais ’Oh non’ et après je me suis dit ‘Allez quoi’. C’était plus fort que moi, je chantais, je les regardais et d’un coup… I lost it, comme on dit en anglais ».