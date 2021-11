20 ans de la Star Academy: Sofiane vexé par les choix de la production, ambiance tendue en coulisses (vidéo)

Il ne s’en cache pas et l’avoue lui-même, Sofiane Tadjine est un petit Caliméro. Et ce mercredi dans « L’Instant de Luxe », celui a qui a participé à la Star Academy 4 en 2004 (saison remportée par Grégory Lemarchal) est revenu sur le tournage des primes des 20 ans de l’émission, dont le premier a été diffusé samedi soir.

Le « grand frère » de Grégory Lemarchal durant l’aventure n’a pas eu l’air très enthousiaste lorsque Jordan de Luxe lui a demandé si l’enregistrement des 20 ans s’était bien passé. « Je vais encore faire le Caliméro, car déjà il y a 20 ans, je le faisais à la Star Ac’, mais il y a un truc qui m’a vexé personnellement. On doit chanter les morceaux qui ont le plus touché durant les différentes saisons », a expliqué Sofiane, qui a donc proposé de chanter « Mon frère », de Daniel Lévi, titre que les deux camarades avaient interprété lors d’un prime. Un moment qui est resté comme l’un des grands souvenirs de la saison 4, mais pourtant, la production n’a pas choisi d’écouter Sofiane.

« Mais bon je n’ai pas besoin de chanter sur TF1 pour rendre hommage à mon pote ou avoir une pensée pour lui. Ils (la prod, ndlr) font ce qu’ils veulent », a regretté l’ex-candidat, qui a accepté de participer aux primes spéciaux pour voir « (ses) potes » de l’aventure.

Des tensions avec Jean-Pascal

Une autre chose a particulièrement vexé Sofiane également : le fait que ses camarades de promo ont tous été saluer Jean-Pascal Lacoste, demi-finaliste de la saison 1, qui a justement attaqué les candidats de la saison 4 l’année dernière dans « Touche pas à mon poste ». Il reprochait le « côté business » autour de la mort de Grégory Lemarchal, notamment parce que TF1 a diffusé un biopic sur le chanteur et ses anciens compagnons de la Star Ac’ ont réalisé un album hommage.

« J’ai très mal réagi aux propos de Jean-Pascal. Il nous a quand même traité d’hypocrites. Il avait certainement besoin de se faire mousser car c’était sa première sur TPMP. Mais il ne nous a pas rendu service, et il nous a attaqués sur quelque chose qu’il ne connaît pas », s’est agacé Sofiane, qui a évité Jean-Pascal durant le tournage des 20 ans.

Pour Sofiane, les propos du candidat de la saison 1 s’expliquent simplement : « La Star Ac’4 était très jalousée. C’est une saison à part […] On est resté tous soudés, on avait des points de suture qui s’appelaient Grégory Lemarchal. Quand tu as un gagnant comme ça… Il est fédérateur, il a fédéré plusieurs générations ». « Je ne vais pas me faire que des amis, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. On a eu un gagnant à part, particulier. C’est un amour particulier entre nous », a poursuivi celui qui a aussi participé aux Anges de la téléréalité. « Chez nous, il n’y avait pas d’animosité. Dès le départ, on a compris que c’était ambiance colonie de vacances ».