La Une choc de «Libération»: huit femmes accusent PPDA

En février dernier, Patrick Poivre d’Arvor, l’ancien présentateur de TF1, était accusé par Florence Porcel de viol et d’agression sexuelle à deux occasions en 2004 et 2009. Florence Porcel avait été ensuite rejointe par sept autres femmes. Quatre femmes avaient déposé plainte pour « viols » et quatre autres pour « agressions sexuelles » ou « harcèlement sexuel ». Le présentateur a toujours nié ces accusations. L’enquête préliminaire alors conduite par le parquet de Nantes avait été refermée et aucune poursuite menée.

Le journal français Libération n’en est pas resté là et a récolté plusieurs témoignages. « Viols, agressions, harcèlement sexuel… Après le classement sans suite de l’enquête préliminaire visant Patrick Poivre d’Arvor, elles ont accepté de témoigner. Leurs récits et les procès-verbaux que nous avons pu consulter esquissent un mode opératoire rodé et un sentiment de totale impunité », explique le quotidien qui consacre sa Une à l’affaire PPDA, « Affaire PPDA, elles accusent ».

Huit femmes ont accepté de témoigner dont sept à visage découvert. Les faits se seraient déroulés entre 1993 et 2008.