La Première ministre néo-zélandaise interrompue par sa fille lors d’un direct (vidéo)

« Tu es censée être au lit, ma chérie », a dit la dirigeante de 41 ans, en interrompant le sujet de son direct Facebook. « Non », a répondu la petite fille sans se décourager, entamant des négociations prolongées et infructueuses pour Mme Ardern. « C’est l’heure de dormir, chérie, retourne te coucher. Je viendrai te voir dans une seconde. Je viendrai te voir dans une minute. Ok. Désolé, tout le monde », a lancé la cheffe du gouvernement avec un sourire en coin.

« Eh bien, c’était un échec, n’est-ce pas », a-t-elle soupiré derrière son écran. Cette dernière s'est expliquée un peu plus avec les internautes présents sur la plateforme : « Je me suis dit que c’était le bon moment pour faire un Facebook Live, que ce serait bien et sûr. Quelqu’un d’autre a des enfants qui s’échappent trois ou quatre fois après l’heure du coucher ? Heureusement, ma mère est là, donc elle peut aider ». « Ok, où en étions-nous ? » a ensuite essayé de poursuivre Mme Ardern.

Mais la petite voix s’est à nouveau faite entendre : « Pourquoi c’est si long ? ». Jacinda Ardern lui répond : « Je suis désolée, ma chérie, c’est très long. Ok, je suis désolée, tout le monde. Je vais aller remettre Neve au lit. Parce que c’est bien après l’heure du coucher. Merci de m’avoir rejoint ».

Bien que ce ne soit pas aussi théâtral que le moment où les enfants de l’analyste coréen Robert Kelly ont interrompu son interview en direct sur la chaîne BBC en 2017, ce n’est pas la première fois que Neve vole la vedette. En 2018, Mme Ardern est devenue la deuxième Première ministre au monde, après la Pakistanaise Benazir Bhutto, à accoucher pendant son mandat, emmenant ensuite Neve à l’Assemblée des Nations unies à New York.