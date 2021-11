Un militaire fait le poirier sur les marches de l’Elysée (vidéo)

Un des militaires était un peu dissipé, jeudi 11 novembre. À l’occasion de l’Armistice de 1918 et le 103e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron invitait à l’Elysée des anciens combattants et militaires pour un repas. C’était aussi l’occasion d’honorer la mémoire d’Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, décédé le 12 octobre dernier à l’âge de 101 ans.

Des porte-drapeaux et des représentants d’associations patriotiques ont été reçus mais aussi d’anciens militaires. D’ailleurs, une image a attiré l’attention des caméras de Quotidien. Lors de l’émission de jeudi soir, Yann Barthès a souhaité montrer une scène surprenante. En effet, un ancien militaire n’a pas hésité à faire un poirier sur les marches de l’Elysée, pendant qu’une autre personne prenait la photo.

Très rapidement, l’homme s’est fait rappeler à l’ordre par une personne du service de sécurité de l’Elysée. Le militaire s’est fait rabrouer : « Non Monsieur, Monsieur, s’il vous plaît. Non, non, ne prends pas de photo là. Non, non Monsieur, vous n’êtes pas n’importe où ici. Non mais vous vous croyez où là ? ». Après le passage de cette séquence, Yann Barthès conclu : « Donc on croyait avoir tout vu sauf un militaire qui fait le poirier sur les marches de l’Élysée ».