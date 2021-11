Charlène de Monaco ne vivrait pas au palais depuis son retour

Dans le Daily Mail, cette dernière s’est exprimée sur le retour de Charlène de Monaco au palais. La mère des jumeaux Jacques et Gabriella aurait emménagé dans un appartement de deux chambres situé au-dessus d’une ancienne chocolaterie, à 300 mètres du palais. La princesse envisagerait de faire la navette entre ses appartements et le palais régulièrement.

Dans l’interview au Daily Mail, Chantell Wittstock déclare : « Oh, nous ne savons pas encore. Elle fera probablement la navette entre les deux, elle ira où elle se sent à l’aise. Et rien de tout cela n’est encore clair. Elle vient juste d’arriver, donc c’est à tout le monde de trouver ses marques. La princesse est très excitée de voir ses enfants et ils sont très excités de revoir leur maman ».

Chantell Wittstock a aussi rappelé que Charlène de Monaco était « en train de guérir et de se remettre ». La priorité semble donc être au calme et aux retrouvailles avec sa famille avant de se présenter de nouveaux aux événements officiels. « Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Elle va certainement y aller doucement. Et oui, son objectif principal en ce moment est de passer du temps avec ses enfants et sa famille » conclue Chantell Wittstock à propos d’un retour de la princesse à ses obligations officielles.