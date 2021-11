«Danse avec les stars»: Bilal Hassani fait l’unanimité avec un message fort avant son passage (vidéo)

Si un duo a véritablement remporté le cœur des téléspectateurs hier soir dans « Danse avec les stars » c’est bien celui de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Bilal Hassani a d’ailleurs enchanté le jury et le public en proposant une danse contemporaine sur une chanson qui n’a pas été choisie au hasard : Kid d’Eddy De Pretto. L’artiste s’est expliqué un peu plus avant son passage sur le choix de ce morceau qui parle de virilité et de ces pressions imposées aux garçons.

Bilal Hassani est notamment revenu sur son coming-out : « C’était une période conflictuelle avec moi-même, j’avais du mal à me regarder dans la glace et me dire que j’étais un homme. Est-ce qu’on m’a demandé d’être plus viril quand j’étais jeune ? Ce n’est pas une question, on m’a obligé à être plus viril. Le monde m’a dit qu’il fallait que je sois plus viril » commence le chanteur avant de continuer : « J’ai découvert que je préférais les garçons très tôt en réalité. La réaction de ma mère était très bonne, le seul truc qui la fait flipper c’était ma place dans la société. Avec mon père, ça a pris un peu plus de temps, c’était une conversation plus compliquée à avoir. Dans la cour de récré quand on me posait des questions sur ma sexualité, ça m’a refroidi et c’est là que j’ai commencé à me cacher. Le plus dur n’a pas été mon coming out, mais ça a été de l’assumer, après. Quand j’ai trouvé toutes ces choses qui font Bilal Hassani je me suis protégé dedans. Le moment est venu et je crois que je ne vais pas porter de perruque, j’enlève mon armure en fait. Là, on va voir Bilal. J’espère que ce Bilal-là sera bien reçu, parce que j’ai un peu peur ».