L’acteur Christopher Walken détruit un original de Banksy pour le tournage d’une série (vidéo)

Certains pourraient crier au scandale. Pour les besoins du quatrième épisode de la série « The Outlaws », une œuvre originale de Banksy a été détruite. L’œuvre représentait l’un des fameux rats de Banksy, peint sur un mur. L’épisode de la série a été diffusé mercredi 10 novembre sur la plateforme BBC iPlayer.

La série « The Outlaws » met en scène sept hommes et femmes qui sont condamnés à des travaux d’intérêts généraux. Finalement les personnages vont trouver une petite fortune cachée dans un sac. Le personnage de Franck, joué par Chistopher Walken, découvre l’un des rats de Banksy, peint sur un mur de la ville. L’homme en probation doit repeindre le mur mais il demande à son agente joué par Jessica Gunning, s’il peut tout de même laisser ce graffiti tel qu’il est. L’agente lui répond sèchement : « Moins de débats, plus de peinture ». Franck doit alors se plier aux règles et recouvre la peinture.