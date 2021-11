20 ans de la «Star Academy»: Kamel Ouali revient sur le «plus joli cadeau» fait à Grégory Lemarchal

Belgaimage

« Gregory adorait danser. À la base, il venait du rock acrobatique. Il adorait vraiment la danse et là, la prod me dit : ’On va faire le show à l’extérieur sans Greg’ », explique Kamel Ouali. Pourtant, le chanteur n’était pas du genre à se plaindre : « À aucun moment, pendant toute la saison, je n’ai senti qu’il n’allait pas bien, qu’il avait besoin de soins. Rien du tout. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours voulu qu’on le traite de la même façon que les autres ». Mais cette décision a blessé le jeune homme, ajoute le professeur : « Et là, il me dit : ‘Je ne comprends pas’, très énervé ».

Voulant tout de même inclure le candidat, Kamel Ouali décide de changer ce qui était prévu : « Sans même en parler à la prod, je décide en fait, ce qui était très rare en ce qui me concerne, de mettre des bonnets et une écharpe. J’ai adapté la chorégraphie pour lui, puis surtout la façon d’être habillés et on l’a tout fait ». Une attention qui avait touché Grégory Lemarchal : « C’est le plus joli cadeau que j’ai pu lui faire », a conclu le chorégraphe, avec émotion.