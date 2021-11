Régis et Coumba de «Koh-Lanta» reviennent sur les menaces reçues après leur participation (vidéo)

Deux anciens aventuriers de « Koh-lanta » sont passés sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ce mercredi 17 novembre pour expliquer les différentes agressions subies après leur participation au jeu d’aventure de TF1. Coumba et Régis ont ainsi expliqué et détaillé sur le plateau de Cyril Hanouna les nombreuses insultes et menaces qui les ont poussés à porter plainte, comme l’explique le Huffingtonpost.

« Dès le début, ils m’ont prise en grippe, je ne sais pas pourquoi. J’ai un fort caractère, j’ai une forte personnalité, ça, c’est vrai. (…) J’ai confiance en moi, peut-être que ça dérange », explique Coumba, participante éliminée de l’édition actuellement diffusée, « Koh-Lanta : la légende », comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Régis a lui aussi subi un harcèlement violent sur les réseaux sociaux. Le candidat avait quant à lui participé à « Koh-Lanta : l’île des héros » en 2020. « Pour moi, il y a vraiment eu deux périodes ‘Koh-Lanta’: une première où je n’existais pas, et à partir du moment où j’ai fait sortir les favoris on va dire, là j’ai pris cher. (…) Les menaces de mort, d’égorgement… Des appels à aller casser la tronche de ma femme sur son lieu de travail qui avait fuité, pareil sur le collège de mon fils, ça ne s’arrêtait plus », a expliqué l’aventurier.