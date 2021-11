France: pendant une chasse au sanglier, il tombe sur un ours et le tue

En Ariège dans le sud de la France, un chasseur de 70 ans a eu une rencontre plutôt malheureuse avec un ours. Le chasseur était sur la piste d’un sanglier et est tombé sur un ours. L’homme a été grièvement blessé à la jambe mais a finalement tué l’animal.

Le chasseur faisait partie d’un groupe de chasse qui traquait le sanglier. Il est finalement tombé nez à nez sur une ourse qui était avec ses oursons. L’animal s’est attaqué à l’homme et l’a mordu à la jambe. Le chasseur a été atteint au niveau de l’artère fémorale selon une source proche du dossier rapporté par l’AFP. Le chasseur a alors tiré deux fois sur l’animal. Le peloton de gendarmerie de haute montagne est intervenu pour évacuer le chasseur qui a été immédiatement transporté vers l’hôpital de Foix, puis au CHU de Toulouse. Après cette intervention, l’animal a été retrouvé mort quelques mètres plus loin.

L’accident fait désormais l’objet d’une enquête judiciaire pour éclairer les circonstances de l’événement. Christine Tequi, présidente du conseil départemental de l’Ariège a déclaré à l’AFP : « C’est vraiment ce que l’on redoutait. Aujourd’hui, on voit bien que la cohabitation, c’est compliqué ». La présidente du conseil a ajouté que ces rencontres s’aggravaient notamment à cause de la « présence accrue des ours » dans le secteur du massif du Couserans. L’AFP rapporte qu’il y aurait une quarantaine d’ours dans la région.