Frayeur à Forestia, un ours s’échappe de son enclos avant de finalement rentrer (vidéo)

La faille qui a permis la courte échappée de l’animal serait probablement due à des dégâts causés suite aux inondations. Le parc Forestia partage sur sa page Facebook la vidéo de l’ours Bernie en dehors de son enclos et explique un peu plus la situation : « On comprend rapidement que c’est lié aux inondations du 15 juillet. Miraculeusement épargné, notre joli parc a quand même été endommagé. C’est seulement aujourd’hui que nous avons découvert un glissement de terrain dans l’enclos des ours (en-dessous d’un tuyau d’évacuation, enfoui dans l’eau) ».

Ce glissement de terrain aurait alors permis à la mascotte de faire sa petite échappée belle. Les soigneurs se sont vite rendu compte de son absence. Les visiteurs ont tous été évacués du parc pour assurer leur sécurité même si l’ours est resté calme et ne s’est pas aventuré trop loin. « Il est resté aux alentours de son enclos, plus cool que jamais, sans s’éloigner à plus de 10 mètres. Il a même nagé dans l’étang. Les procédures de sécurité ont été parfaitement respectées aussi bien envers les visiteurs que le personnel. Les soigneurs ont pu gérer cette situation dans le calme, sans stress, et tout le monde a gardé le sens de l’humour pour détendre l’atmosphère ! Vers 17h, il a failli rentrer dans son enclos, mais il est finalement reparti se promener. Notre super vétérinaire a donc dû le flécher pour l’endormir et le rentrer dans son enclos. À l’heure actuelle il est bien réveillé, mais il dort paisiblement le temps de se remettre de ses émotions. On en a profité pour l’ausculter, il est en parfaite santé » explique le parc.