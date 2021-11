La reine Elizabeth II s’est rendue au baptême de ses deux arrière-petits-enfants

C’est à un double baptême que s’est rendue la reine Elizabeth II ce dimanche 21 novembre. La mise au repos de la Reine vient enfin d’être levée il semblerait, après les inquiétudes survenues quand la monarque a été hospitalisée pour une nuit en octobre dernier. C’était son premier séjour médicalisé depuis 2013.

La reine d’Angleterre était donc présente en veste et chapeau vert pour le baptême d’August Brooksbank, fils d’Eugénie et de Lucas Tindall, fils de Zara Tindall à la All Saints Chapel, dans le domaine royal de Windsor. Les arrière-petits-enfants nés en début d’année sont 13e et 24e dans l’ordre de succession au trône.