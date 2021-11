Rebondissements dans l’affaire du «bébé Nevermind»

Désormais, le jeune homme modifie sa plainte suite à de nouveaux éléments. Selon le magazine Rolling Stone, la plainte est constituée d’extraits de journaux tenus par Kurt Cobain. Le magazine rapporte : « Les journaux non datés, écrits par Cobain, esquissent la couverture de l’album de manière sexuelle, avec du sperme partout (…) Dans plusieurs cas, les extraits démontrent la vision tordue de Cobain à propos de la pochette de l’album Nevermind, ainsi que ses combats émotionnels ». Ces extraits ont été publiés en 2002 par Riverhead Books.

En août dernier, Spencer Elden, le bébé sur la bien connue pochette « Nevermind » du groupe Nirvana, portait plainte contre l’utilisation de cette photo. Il accusait 17 personnes au total dont les membres du groupe d’avoir réalisé cette photo sans accord écrit avec ses parents et d’avoir finalement fait de la « pornographie infantile ».

Des références à Playboy

Dans les textes de la plainte, Spencer Elden pointe surtout du doigt le photographe, Weddle qui aurait « tenté d’ajouter une dimension sexuelle en stimulant le bébé avec un réflexe pharyngé avant de le jeter dans l’eau et de lui faire prendre des poses soulignant et mettant en exergue ses parties génitales » et ajoute : « Weddle a ensuite fait des photos de Spencer Elden habillé comme Hugh Hefner (fondateur du magazine PlayBoy, ndlr) ».

La poursuite de la plainte souhaite que la couverture de l’album soit modifiée pour les prochaines rééditions. Cependant, les avocats adverses estiment qu’il y a peu de chance que les plaintes de Spencer Elden aboutissent. Cette modification de la plainte arrive peu de temps après l’annonce d’une réédition prochaine de l’album pour les 30 ans de sa sortie. Spencer Elden est très « mécontent » de cette réédition comme le rapporte son avocate à TMZ. Il aurait demandé « d’éditer l’image en enlevant les parties génitales de la pochette et de mettre fin à l’exploitation infantile et à la violation de vie privée ». Le jeune homme demande aussi 150.000 dollars de dédommagements.