«Danse avec les stars»: Denitsa Ikonomova fait le bilan de sa première saison comme jury

Cette 11e saison a été assez spéciale. Ce fut notamment la première saison où l’un des couples de danseurs était composé de deux hommes : Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Dernièrement, les téléspectateurs ont aussi retenu leur souffle après ce qui semblait être un baiser entre Michou et Elise Bois .

Ce soir a lieu la grande finale de « Danse avec les stars ». Cette année, 13 célébrités se sont affrontées devant Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier, Chris Marques et François Alu. Trois célébrités devront s’affronter pour remporter le grand titre de vainqueur : Tayc, Bilal Hassani et Michou.

Denitsa Ikonomova, interviewée par le Figaro TV, s’est confiée un peu plus sur sa première saison dans l’émission en tant que jury. La danseuse et chorégraphe dresse le bilan de cette saison, très contente de son parcours et de celui des candidats. « C’est une saison incroyable car on a eu vraiment plein de personnalités très différentes, des humoristes, des acteurs, des chanteurs… C’était un casting très varié. J’étais ravie de faire partie du jury car je me suis dit : « ils sont tellement forts que peut-être cela aurait été compliqué d’aller jusqu’en finale cette année » », confie Denitsa Ikonomova à FigaroTV, avant d’ajouter : « Il y a tellement de gens qui nous ont touchés, qui ont marqué l’émission de « Danse avec les stars ». J’étais tellement fière, je me suis sentie tellement privilégiée de pouvoir faire partie du jury et d’essayer de leur donner tous les outils pour pouvoir les faire progresser, faire en sorte qu’ils avancent, qu’ils évoluent, et qu’ils aillent le plus loin possible. Je suis très contente de mon parcours en tant que juge ».

La dernière ligne droite

Pour la dernière ligne droite des candidats, Denitsa Ikonomova explique que le gagnant sera surtout choisi selon le vote du public : « On n’a pas vraiment de contrôle sur les résultats, c’est le public qui va élire le grand gagnant, donc moi je compte juste profiter de ce spectacle et encourager au maximum les couples qui restent » et d’ajouter : « Je sais que lorsque les gens vont voter pour désigner le gagnant, ils vont se souvenir des prestations marquantes, du parcours de chacun. (…) Là, ce qui est important, c’est qu’ils profitent de ce moment car c’est la dernière fois qu’ils vont fouler la piste de danse. Il faut qu’ils restent dans l’instant présent. J’espère qu’ils vont vraiment prendre du plaisir ».

La danseuse et chorégraphe ne se lance pas dans les pronostics pour autant mais note les progrès et les forces des trois candidats encore en lice. Elle remarque notamment la force de Tayc et la qualité de son duo avec la danseuse Fauve Hautot. Concernant Bilal Hassani, ce sont ses qualités de danseur mais aussi « le message qu’il véhicule à chaque fois » qui marquent la membre du jury. Enfin Denitsa Ikonomova met en avant la progression exceptionnelle de Michou, qui est pourtant parti de zéro en commençant l’émission.

Rendez-vous ce soir sur TF1 pour découvrir le grand finaliste de la 11e saisons de « Danse avec les stars », à 21h05