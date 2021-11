Danse avec les stars: les proches du vainqueur envahissent le plateau, Camille Combal dépassé

Une première partie départageait d’abord les trois couples, pour déterminer qui seraient les deux seuls à se disputer le titre de vainqueur. Au terme de celle-ci, c’est Michou et Elsa Bois qui ont reçu les moins bonnes notes – 32 points tout de même –, après une prestation pourtant très bonne. Mais face aux quatre 10 de Tayc et Fauve et aux 39 points de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, cela n’a pas suffi.

Les deux derniers couples ont alors dansé à nouveau, mais cette fois, le jury n’accordait pas de notes, chaque membre devait juste prononcer le nom du candidat qui l’avait le plus convaincu. Tayc et Fauve ont effectué une samba puis un contemporain sur « Formidable » de Stromae. Bilal et Jordan Mouillerac eux ont dansé une valse, avant de représenter une prestation qu’ils avaient effectuée en début de saison : un contemporain sur « Courage to change » de Sia. Le jury a accordé ses voix une fois à Bilal, une fois à Tayc.

Le public devait faire le reste : désigner le grand vainqueur. Et les votes ont penché en la faveur de… Tayc ! Le jeune chanteur a récolté 56 % des votes du public, apportant un troisième trophée à Fauve Hautot.

Tayc perdu dans la foule de proches

Ému aux larmes, Tayc a rapidement été entouré par tous les candidats de la saison, puis par ses parents et quelques proches présents sur le plateau. Mais quelques minutes plus tard, ce sont plus d’une dizaine d’autres connaissances du vainqueur qui ont débarqué sur la scène, sautant de joie et enlaçant Tayc. Camille Combal, quelque peu dépassé par la situation, a rappelé que toutes les personnes présentes sur le tournage étaient testées au Covid.

Le présentateur a bien eu du mal à récupérer le partenaire de Fauve Hautot pour lui remettre son trophée. « Les copains, si vous pouviez me laisser Tayc deux secondes », a-t-il lancé à la foule réunie sur la scène, se faufilant pour attraper le vainqueur du jour, qui, à peine ressorti d’un groupe est reparti vers un autre, au grand désespoir de Camille Combal. « On est un tout petit peu à la télé… », a-t-il rappelé, avant de réussir à donner son trophée à un Tayc encore en larmes.