«Danse avec les stars»: retour sur les trois finalistes

Le stress monte pour les finalistes à quelques heures de la grande finale de « Danse avec les stars ». Ils étaient 13 pour commencer l’aventure il y a trois mois, désormais il ne reste plus que Tayc, Bilal Hassani et Michou. Trois mois de compétitions, d’entraînements, de fous rires et de larmes mais aussi de rebondissements. Nous vous proposons de revenir sur les trois finalistes avant la danse finale.

Bilal Hassani le grand favori ?

Chacun y va de son pronostic et Bilal Hassani peut être relativement confiant. Le chanteur fait déjà figure d’exception dans la compétition puisqu’avec Jordan Mouillerac, ils ont constitué le premier binôme entièrement masculin de l’émission. Sa qualification, comme celle de Tayc a été directe grâce à ses performances marquantes. Denitsa Ikonomova saluait aussi la qualité des messages qu’il transmettait à chaque passage. C’est que Bilal Hassani a déjà une expérience des plateaux télévisés et des représentations. Candidat pour la France au concours de l’Eurovision en 2019, candidat dans « The Voice Kids » en 2015 et star de Youtube avant de commencer sa carrière de chanteur, Bilal Hassani connaît bien les coulisses de la télévision et des grands shows.