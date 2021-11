Danse avec les stars: quand Chris Marques balance ce que la production n’a pas montré au montage

Un tas d’internautes sont persuadés d’avoir vu les deux jeunes danseurs se faire un bisou, d’autant plus qu’on venait de voir un enregistrement de Michou disant clairement « Je crois que je veux qu’on soit plus que des amis », en parlant de sa relation avec Elsa Bois.

Et vendredi soir, lors de la finale (dont le vainqueur est à découvrir ici), que Michou et Elsa disputaient contre Tayc et Fauve Hautot et Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Chris Marques a fait quelques révélations. Quelques secondes avant que Michou et Elsa entament leur prestation, alors que le plateau était déjà plongé dans le noir, le membre du jury a confié à ses collègues qu’il en savait plus sur « l’histoire du bisou ». Visiblement sans savoir que son micro était ouvert, et que les téléspectateurs l’entendaient, Chris Marques a lancé : « Marie elle dit qu’il y a eu le bisou. Elle dit qu’ils ont ça dans les rushs, mais qu’ils n’ont pas pu les montrer ».

Chris Marques a-t-il réellement été chercher des renseignements auprès de l’équipe de tournage ? Ou voulait-il remettre de l’huile sur le feu ? Nul ne le sait, mais quoi qu’il en soit, ses petites confidences en direct ne sont pas passées inaperçues auprès des internautes les plus attentifs.