Scène de panique dans un bus De Lijn: le chauffeur refuse de s’arrêter pour laisser descendre des élèves

Que s’est-il passé vendredi en fin de journée dans ce bus De Lijn à Haacht ? Des images diffusées par Het Laatste Nieuws montrent principalement des élèves de secondaire d’une école de Haacht en panique dans le bus, certains criant « Help ! Ouvrez la porte », « Oh my god, oh my god », alors que le véhicule continue sa route comme si de rien n’était. Au total, le chauffeur est passé devant onze arrêts, entre Haacht et Perk, dans l’entité de Kampenhout, sans jamais stopper son bus malgré les demandes des élèves.

Finalement, les jeunes passagers, choqués, ont pu descendre du bus au terminus à Steenokkerzeel, 45 minutes après être montés dedans. Au cours du trajet, certains ont appelé la police, et prévenu leurs parents. « Son style de conduite était très agressif », a raconté une élève de 13 ans à Het Laatste Nieuws.

Les policiers se sont entretenus avec le chauffeur à l’arrivée, mais ne l’ont pas arrêté. Si les raisons de son comportement ne sont pas claires, il semblerait que l’homme ait été agacé, lors de trajets précédents, par certains élèves qui sonnent pour réclamer l’arrêt du bus lorsque personne ne doit descendre. « Nous pensons qu’il s’agissait d’une réaction impulsive et émotionnelle », a confié la police.