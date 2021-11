Un garçon vole le ballon lors du match Liverpool-Porto et s’enfuit dans les tribunes (vidéo)

La scène fait sourire. Lors du match Liverpool-Porto qui a eu lieu mercredi 24 novembre lors de la Ligue des Champions (2-0), un jeune garçon s’est aussi illustré pour sa folle course à travers le terrain. En effet, pendant la rencontre, deux garçons se sont infiltrés sur le terrain du stade Anfield Road, où se déroulait la rencontre. L’un des deux garçons a réussi à prendre le ballon en jeu. Les deux garçons ont alors slalomé entre les stewards présents sur le terrain.

Pendant ce temps, le public acclame la folle course des garçons. Finalement le garçon arrive près des tribunes, jette le ballon et saute par-dessus les barrières avec agilité. La scène a été filmée et partagée sur Twitter et est devenue virale chez les supporters. Toujours sur Twitter, le garçon a posé pour une photo et immortaliser avec son acolyte, cette soirée et le ballon volé quelques heures plus tôt.