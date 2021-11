Une maison de repos flamande fait un tabac sur TikTok avec un clip de ses pensionnaires (vidéo)

Il y a quelques mois, un soignant de la maison de repos Groenhof à Menin, en Flandre-Occidentale, a eu l’idée de mettre en scène les résidents sur dans des petits clips TikTok. Et il a été inspiré ! La dernière vidéo, postée le 19 novembre dernier, fait un carton sur le réseau social préféré des jeunes. Elle cumule plus d’un million et demi de vues !

On y voit les pensionnaires mimer les paroles de la chanson « Tik Tok » de Kesha, en reproduisant dans la maison de repos les gestes que décrit la chanteuse. Le tout avec une concentration adorable et un sourire jusqu’aux oreilles.