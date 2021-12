Claude Barzotti se confie sur le Grand Jojo: «Il n’a jamais compris qu’il était une vedette»

Entre Claude Barzotti et le Grand Jojo, une grande amitié de 50 ans les liait. À l’annonce du décès de Jean Vanobbergen, Claude Barzotti a confié l’avoir vu quinze jours plus tôt. « Je l’ai encore vu il y a 15 jours. Et on a fait une belle photo ensemble. Il était très souriant » a-t-il confié à SudInfo hier. Le chanteur de 68 ans a ajouté avoir senti des changements les derniers jours chez le Grand Jojo, décédé le 1er décembre, suite à une longue maladie. « Et puis je l’ai eu au téléphone vendredi et j’ai entendu que quelque chose n’allait pas. Il ne savait presque plus parler. Hier soir, on m’a appelé pour me dire qu’il ne lui restait que quelques jours à vivre. Et cette nuit, on m’a téléphoné en me disant qu’il était parti… » explique Claude Barzotti visiblement ému.

Le Grand Jojo, luttait contre une longue maladie depuis deux ans. En juin dernier, il avait annoncé mettre fin définitivement à sa carrière, se sentant affaibli moralement et physiquement suite au confinement. « C’est cette pandémie qui l’a tué. Avant la pandémie, à 83 ans, il allait encore faire une heure de nage tous les jours. J’étais jaloux de voir quelqu’un de plus âgé que moi en faire autant » confie Claude Barzotti à SudInfo.