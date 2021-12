Le Prince William révèle le rituel matinal tout en musique de ses enfants

Fait rare, le prince William s’est longuement livré à des confidences lors d’un podcast pour Apple Fitness+, « Prince William : Time to Walk ». Le père de trois enfants et fils de Lady Diana est revenu sur les souvenirs émouvants de son enfance mais aussi sur les rituels qu’ont pris la princesse Charlotte et le prince Louis.

Entre autres, le prince William revient sur cette habitude que sa mère avait sur le chemin de l’école. Lady Diana aimait beaucoup la musique et s’adonnait régulièrement à des karaokés en voiture lorsqu’elle emmenait ses enfants à l’école : « L’une des chansons dont je me souviens le plus (…) et que j’aime encore secrètement aujourd’hui, c’est The Best, de Tina Turner. Quand je m’asseyais sur la banquette arrière et que je chantais, c’était pour moi un véritable moment en famille (…) Ma mère conduisait et chantait à tue-tête. Même l’agent de sécurité qui nous accompagnait dans la voiture chantait parfois avec nous. Nous chantions et écoutions de la musique jusque devant les grilles de l’école où ils nous déposaient ».