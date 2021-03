Le prince William est sacré le chauve le plus sexy du monde

La compétition est rude pour les chauves du monde. Le journal The Independent a publié samedi 27 mars, les résultats d’une étude conduite par Longevita, une société spécialiste de la chirurgie esthétique. C’est le prince qui remporte la première place avant le boxeur Mike Tyson, Les acteurs Dwayne Johnson, Bruce Willis, John Travolta et Vin Diesel.

L’étude fait rire. Dwayne Johnson, élu l’homme le plus sexy en 2016 se voit doubler et a réagi sur Twitter : « Comment cela a-t-il pu se produire – alors que Larry David est clairement le meilleur d’entre nous ?!?! J’exige qu’on recompte les voix ». Larry David est un scénariste et humoriste pas tout à fait chauve, il a notamment joué dans la série « Seinfeld » et dans le film de Woody Allen « Comme tu veux ».