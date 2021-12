«Le meilleur pâtissier»: les téléspectateurs déçus de voir Alexandre encore mis sur le côté

Trop c’est trop, les internautes hier ont été frustrés de ne pas voir le candidat belge être récompensé hier soir et ce n’est pas la première fois que ça arrive . Pendant cet épisode sur le thème du Canada, l’apprenti pâtissier s’est pourtant démarqué en finissant premier dans deux épreuves sur trois. Gad Elmaleh était l’invitée de l’émission et avec Cyril Lignac et Mercotte, ils ont pu juger les différents gâteaux.

Enfin pour la troisième épreuve, encadrée par Arnaud Coutret, ancien chef pâtissier de la Pâtisserie Nadège de Toronto, il fallait représenter les symboles du Canada. De nombreux clichés ont été lancés, ce que les internautes n’ont pas toujours apprécié.

Cette fois, Alexandre propose un gâteau en forme de caribou. Une réalisation qui remporte de nouveau la première place et qui logiquement devrait lui faire remporter le tablier bleu, mais c’est Aya qui le rafle pour la deuxième fois depuis le début de la saison. « Je me sens hyper contente, je ne m’arrêterai plus. Et comme dit le dicton, « Jamais deux sans trois », donc je compte bien garder ce tablier bleu le plus longtemps possible » glisse-t-elle aux caméras.

Sur Twitter, les internautes perdent patience et déclarent être « dégoûtés » de ne pas voir leur préféré être récompensé de ses efforts et de ses réussites.