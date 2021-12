Particulièrement à la mode, le « bowl » est devenu la star des repas complets, gourmands et « healthy ». On met le bowl à toutes les sauces et à tout moment de la journée, que ce soit en breakfast, avec des pâtes, en full végétarien, en version light, en nourriture locale ou bien encore en world food, le tout étant si bien défini en français dans le texte, comme vous le constatez !