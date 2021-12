Mariah Carey bat de nouveaux records sur Spotify

« All I Want for Christmas Is You » est déjà en tête de podium des chansons de Noël les plus écoutées. La chanson, devenue emblématique des périodes de fin d’année et sortie le 1er novembre 1994, vient de passer la barre du milliard d’écoutes sur Spotify. En une semaine seulement, le morceau s’est hissé dans le Top 100 des chansons de Noël de tous les temps. L’an dernier, la chanson est restée au top du classement durant cinq semaines.

La chanteuse n’a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux et a posté sur Instagram une photo d’elle en robe de mère Noël à côté du chiffre record. En légende, Mariah Carey écrit : « Je suis en train de flipper !!!! 1 milliard !!! Ces chiffres sont incroyables, mais l’amour que j’ai pour la #lambilie (sa communauté de fan, ndlr) est inquantifiable. Éternellement reconnaissante et bénie ». Avec ce passage au milliard d’écoutes, Mariah Carey est désormais certifiée « Diamant » aux États-Unis.