Avec plus de 400 sapins de Noël dans sa maison, un Allemand bat un nouveau record (vidéo)

Thomas Jeromin vient de battre un nouveau record chez lui. Cet Allemand a rassemblé 444 sapins de Noël décoré dans sa maison. Il bat ainsi le son précédent record de 2019 avec 350 sapins. Thomas Jeromin est un grand passionné des fêtes de Noël et tout particulièrement des décorations. Il remplie ainsi chaque année sa maison de centaines de sapins.

Cette année pour les 10 ans, toutes les pièces sont occupées par des sapins décorés dans des thématiques différentes, allant du super-héros, aux émojis ou bien des fruits. Au total, il aura fallu plus de 10.000 boules de Noël et 300 guirlandes lumineuses. On est encore loin des 30.000 ampoules qu’a utilisées cet Anglais pour décorer sa maison.

Jusqu’à maintenant, le couple avait confié réserver la chambre pour ne pas mettre de sapin, « C’est notre refuge quand tout ça nous sort par les yeux » déclarait en 2016, Susanne, la femme de Thomas Jeromin. Mais s’en est fini de leur refuge cette année, le prix à payer pour un nouveau record. Thomas Jeromin reconnaît que c’est un peu bizarre comme passion, mais que c’est « une jolie bizarrerie ».