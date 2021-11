Donald et Melania Trump humiliés sur le sapin de Noël des Biden? Ce détail qui n’est pas passé inaperçu

Comme chaque année, la Maison Blanche a été décorée pour Noël jusque dans les moindres recoins. Les photos des dizaines de sapins et de guirlandes ont été diffusées lundi, et comme d’habitude, on voit que les petits plats ont été mis dans les grands.

Parmi tous les sapins installés dans la Maison Blanche, deux grands conifères ont été décorés particulièrement. En effet, selon la tradition, ils sont ornés de photos du Président Joe Biden et de sa femme Jill, ainsi que de clichés des précédents couples présidentiels : les Obama, le président Kennedy, Georges Bush, etc.

Isopix

Isopix

Isopix

Donald et Melania Trump bien cachés

Évidemment, Donald et Melania Trump n’ont pas été oubliés, mais une journaliste de CNN, qui s’est rendue à la Maison-Blanche, a remarqué que la photo de l’ancien président des États-Unis et de sa femme a été placée discrètement… à l’arrière du sapin. De plus, un ruban savamment placé recouvre la tête de l’ancienne Première dame et en partie celle de Donald Trump, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Isopix

Est-ce fait exprès ? Nul ne le sait… Mais les Trump seront-ils vexés ?