Le Grand Prix de l’humour politique décerné à Marlène Schiappa pour «On ne va pas s’interdire les plans à trois»

Le jury du prix « Press Club, humour et politique » vient d’attribuer ses prix pour l’année 2021 pour les phrases et petits mots d’humour des politiciens français.

Le « Press Club, humour et politique » vient de distribuer ses prix pour les petites phrases sorties par les politiciens français en 2021. Marlène Schiappa rafle le Grand Prix de l’humour politique 2021 grâce à une précision donnée par la ministre déléguée. Marlène Schiappa défendait son projet de loi visant à lutter contre la polygamie. Souhaitant rassurer sur ses intentions, la ministre à ajouter une précision qui n’est pas passée inaperçue : « On ne va pas s’interdire les plans à trois ». Ce prix lui sera décerné en personne. Marlène Schiappa s’est déclarée ravie sur Twitter : « Ravie de recevoir ce soir le Grand Prix Humour & Politique décerné par le Press Club de France et d’y prononcer un discours sur les libertés. Rire en politique est aussi un gage de démocratie ! ».

D’autres politiques récompensés

Marlène Schiappa n’est pas la seule à avoir eu sa petite phrase récompensée. Nicolas Dupont-Aignan a lui reçu le Prix du Jury pour sa phrase : « Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote ». Jean-Pierre Raffarin s’est illustré avec le Prix du Jeu de « Miot », en référence au créateur du prix, Jean Miot pour sa phrase : « Quand la droite se durcit, elle se rétrécit ».