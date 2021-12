Une opération de sauvetage impressionnante tentée près des chutes du Niagara

En milieu de journée, la voiture noire a été observée dans le lit de la rivière. Les équipes d secours se sont très vite mobilisées. Le niveau de l’eau de la rivière a été réduit grâce aux barrages en amont. Dans un premier temps, les secouristes ont tenté de « localiser le corps sur le siège du conducteur » par des drones et un hélicoptère, selon un communiqué de la New York State Park Police. Le plongeur est ensuite descendu pour aller chercher la conductrice.

La police doit désormais enquêter sur les causes de l’accident et trouver comment la voiture a quitté la route pour se retrouver dans le lit de la rivière. Elle serait tombée entre un pont routier et une passerelle pour piétons. Les conditions météorologiques étaient très mauvaises ce jour-là avec de la neige et du vent. La femme habitait la commune selon les autorités.